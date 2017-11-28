"Спартак" опубликовал информацию по травме Комбарова

Московский "Спартак" на своём официальном сайте опубликовал заявление по травме защитника Дмитрия Комбарова.

Медицинский штаб "красно-белых" диагностировал у 30-летнего футболиста перелом девятого ребра. По словам врача столичного клуба Михаила Вартапетова, лечение фулбека займёт около месяца.

В этом сезоне Комбаров сыграл за "Спартак" 24 матча во всех турнирах и сделал 4 результативных передачи. | http://soccernews.ru