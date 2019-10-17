"Спартак" опубликовал расписание игр на Florida Cup-2020

"Спартак" примет участие в товарищеском турнире Florida Cup-2020.

Сообщается, что 16 января в 01:00 (мск) "Спартак" сыграет против "Коринтианса", а 18 января в 21:00 (мск) московскому клубу предстоит матч с "Палмейрас".

Турнир будет проходить с 13 по 20 января 2020 года в Орландо на стадионе "Exploria".

Напомним, что ранее "Спартак" объявил о назначении Доменико Тедеско на пост тренера команды.

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