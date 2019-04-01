"Спартак" опубликовал ролик, посвящённый дерби с ЦСКА

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"Спартак" опубликовал ролик, посвящённый дерби с ЦСКА

Московский "Спартак" в своём официальном твиттере опубликовал превью к матчу 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Столичное дерби запланировано на 6 апреля. Игра стартует в 19:00 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена".

Перед очным матчем "Спартак" и ЦСКА соседствуют в турнирной таблице РПЛ. Армейцы идут на четвёртом месте, а "красно-белые" - на пятом.

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