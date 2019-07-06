"Спартак" опубликовал ролик, посвящённый уходу Боккетти

Московский "Спартак" на своём ютуб-канале опубликовал видеоролик, посвящённый уходу из клуба защитника Сальваторе Боккетти.

Напомним, что сегодня "красно-белые" объявили о расторжении контракта с 32-летним футболистом.

Боккетти выступал за "Спартак" с января 2013 года, сыграл 115 матчей и забил 5 голов. Сдавался в аренду "Милану".

Интерес к центрбеку, получившему статус свободного агента, проявляют "Верона" и "Дженоа".

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