"Спартак" опубликовал ролик, посвящённый уходу Глушакова

Московский "Спартак" на своём ютуб-канале опубликовал видеоролик, посвящённый уходу из клуба полузащитника Дениса Глушакова.

Напомним, что сегодня "красно-белые" объявили о расторжении контракта с 32-летним футболистом.

32-летний Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 года, сыграл 173 матча и забил 23 гола. В составе "народной команды" хавбек выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что футболист получит 100 миллионов рублей в качестве компенсации. СМИ пишут, что его следующим клубом станет "Сочи".

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