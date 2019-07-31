"Спартак" опубликовал ролик, посвящённый уходу Луиса Адриано

Теги спартак москвалуис адриано

"Спартак" опубликовал ролик, посвящённый уходу Луиса Адриано

Московский "Спартак" на своём ютуб-канале опубликовал видеоролик, посвящённый уходу из клуба нападающего Луиса Адриано.

Напомним, что 32-летний бразилец накануне перешёл в "Палмейрас".

Адриано выступал за "Спартак" с января 2017 года, сыграл 79 матчей, забил 25 голов и сделал 15 ассистов.

С "красно-белыми" форвард выиграл чемпионат и Суперкубок России.

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