"Спартак" опубликовал ролик в честь Фернандо

"Спартак" опубликовал ролик в честь бразильского полузащитника Лукаса Фернандо, который перешел в "Бейджин Гуоан".

В ролике "красно-белые" показали лучшие голы хавбека, а также его занятия на тренировках.

"Бейджин Гуоан" арендовал 27-летнего хавбека до января 2020 года за 5,4 миллиона евро. В январе китайский клуб будет обязан выкупить бразильца за 9,6 миллионов евро.

Фернандо выступал за "Спартак" с 2016 года. Всего он провел за клуб 98 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач.

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