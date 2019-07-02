"Спартак" опубликовал ролик в честь Зе Луиша

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"Спартак" опубликовал ролик в честь Зе Луиша

Пресс-служба "Спартака" опубликовала ролик, посвященный кабовердийскому нападающему Зе Луишу, который переходит в "Порту".

Клубы договорились о переходе форварда за 8,5 миллионов евро. Для завершения сделки футболисту осталось пройти медицинский осмотр. "

Футболист уже согласовал с "Порту" условия четырехлетнего контракта. Зарплата игрока в составе "драконов" составит около 1,5 миллиона евро в год. В составе "Спартака" Зе Луиш становился чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Не пропустите: Зе Луиш расплакался, узнав об уходе из "Спартака". | http://soccernews.ru
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