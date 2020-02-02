"Спартак" опубликовал видео того, что осталось за кадром победного матча с "Ростовом"

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"Спартак" опубликовал видео того, что осталось за кадром победного матча с "Ростовом"

"Спартак" на своем ютуб-канале опубликовал видео того, что осталось за кадром победного матча с "Ростовом" (2:1) в рамках 1-го тура Париматч Премьер. Встреча проходила в Дохе.

В составе московского клуба два гола забил Резиуан Мирзов. У донской команды отметился Денниса Хаджикадунича, которому ассистировал Ивелин Попов.

Турнир продлится до 9 февраля. 4 февраля "Ростов" сыграет против "Партизана", а на следующий день "Спартак" встретится с "Локомотивом".

А еще: "Спартак" обыграл "Ростов" в матче Кубка "Париматч" Премьер| http://soccernews.ru
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