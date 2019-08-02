"Спартак" опубликовал видеоролик с лучшими голами новичка Ларссона

Теги спартак москваджордан ларссон

"Спартак" опубликовал видеоролик с лучшими голами новичка Ларссона

Московский "Спартак" выложил в своём ютуб-канале видеоролик, посвящённый переходу в клуб нападающего Джордана Ларссона.

В нём среди прочего можно увидеть лучшие голы шведского новичка "красно-белых".

Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за 22-летнего футболиста 4 миллиона евро.

Ларссон заключил с российским клубом контракт до 2022 года. За "народную команду" он будет выступать под 23-м номером.

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