"Спартак" опубликовал яркий ролик перед супербитвой с "Зенитом" в РПЛ
Пресс-служба московского "Спартака" перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" опубликовала ролик с серфером, которые катается на доске по Москва-реке.
Ролик называется "На каждую волну найдется покоритель". Таким образом, "красно-белые" потроллили лозунг "Зенита" под названием "Идет волна", который был объявлен перед началом сезона.
Матч "Спартак" - "Зенит" состоится в Москве сегодня, 17 марта. Начало матча в 19:00 мск.
После 19 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 40 очков. "Спартак" находится на четвертой позиции, имея в активе 32 очка.
Не пропустите: "Спартак" - "Зенит": анонс и прогноз битвы двух столиц в рамках 20 тура РПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Краснодар
|19
|35
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Арсенал Тула
|20
|27
|9
|Оренбург
|19
|26
|10
|Ахмат
|19
|24
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11