"Спартак" опубликовал яркий ролик перед супербитвой с "Зенитом" в РПЛ

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"Спартак" опубликовал яркий ролик перед супербитвой с "Зенитом" в РПЛ

Пресс-служба московского "Спартака" перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" опубликовала ролик с серфером, которые катается на доске по Москва-реке.

Ролик называется "На каждую волну найдется покоритель". Таким образом, "красно-белые" потроллили лозунг "Зенита" под названием "Идет волна", который был объявлен перед началом сезона.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится в Москве сегодня, 17 марта. Начало матча в 19:00 мск.

После 19 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 40 очков. "Спартак" находится на четвертой позиции, имея в активе 32 очка.

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