"Спартак" опубликовал заявку команды на Лигу Европы
Фото сайт "Спартака"
Стала известна заявка московского "Спартака" для участия в групповом этапе Лиги Европы.
Соперниками "красно-белых" будут "Наполи", "Лестер" и "Легия".
Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Даниил Марков, Артём Ребров, Александр Селихов;
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс;
Нападающие: Джордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Эсекьель Понсе, Александр Соболев.
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Названы цели "Динамо" на текущий сезон
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|4
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|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
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|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
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|4
|10
|2
|Сошо
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|9
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|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
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|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0