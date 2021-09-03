"Спартак" опубликовал заявку команды на Лигу Европы

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"Спартак" опубликовал заявку команды на Лигу Европы

Фото сайт "Спартака"

Стала известна заявка московского "Спартака" для участия в групповом этапе Лиги Европы.

Соперниками "красно-белых" будут "Наполи", "Лестер" и "Легия".

Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Даниил Марков, Артём Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс;

Нападающие: Джордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Эсекьель Понсе, Александр Соболев.

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