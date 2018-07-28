"Спартак" - "Оренбург" - 1:0 (обзор)

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"Спартак" - "Оренбург" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура РПЛ между "Спартаком" и "Оренбургом".

Не пропустите: "Спартак" минимально обыгрывает "Оренбург" и добывает свою первую победу в новом сезоне РПЛ. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Анжи 1 3
2 Ростов 1 3
3 Спартак Москва 1 3
4 Арсенал Тула 0 0
5 ЦСКА Москва 0 0
6 Динамо Москва 0 0
7 Краснодар 0 0
8 Крылья Советов 0 0
9 Локомотив Москва 0 0
10 Рубин 0 0
11 Уфа 0 0
12 Енисей Красноярск 0 0
13 Зенит Санкт-Петербург 0 0
14 Ахмат 1 0
15 Оренбург 1 0
16 Урал 1 0
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