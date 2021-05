"Спартак" оригинально поздравил Эмери с победой в Лиге Европы

Фото твиттер Унаи Эмери

Московский "Спартак" отреагировал на триумф "Вильярреала" в Лиге Европы-2020/21.

Напомним, что "жёлтую субмарину" возглавляет бывший тренер "красно-белых" Унаи Эмери.

"Поздравляем Эмери. Жаль, что наша команда при нём не играла в Лиге Европы", - написала пресс-служба "Спартака" в твиттере.

Congratulations to Unai Emery, our former coach, with his 4th @EuropaLeague trophy



Sad that our team didn’t play in Europa League with him pic.twitter.com/bLUt77OLAS