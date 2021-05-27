"Спартак" оригинально поздравил Эмери с победой в Лиге Европы

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"Спартак" оригинально поздравил Эмери с победой в Лиге Европы

Фото твиттер Унаи Эмери

Московский "Спартак" отреагировал на триумф "Вильярреала" в Лиге Европы-2020/21.

Напомним, что "жёлтую субмарину" возглавляет бывший тренер "красно-белых" Унаи Эмери.

"Поздравляем Эмери. Жаль, что наша команда при нём не играла в Лиге Европы", - написала пресс-служба "Спартака" в твиттере.

В финале ЛЕ "Вильярреал" в серии пенальти победил "Манчестер Юнайтед" со счётом 11:10 после ничьей 1:1 в основное время.

Не пропустите: "Вильярреал" показал реакцию команды на решающий сейв в серии пенальти финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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