"Спартак" оригинально анонсировал переход Мозеса
"Спартак" в твиттере анонсировал трансфер хавбека Виктора Мозеса.
Московский клуб в соцсети опубликовал ролик с песней Луи Армстронга "Go down moses".
October 15, 2020
Напомним, "Спартак" арендует Мозеса до конца сезона с правом выкупа за 10 миллионов евро. Известно, что инициатором трансфера является новый глава селекционного отдела "Спартака" Нариман Акавов.
В прошлом сезоне 29-летний игрок находился в аренде в "Интере", где провел 20 игр и отметился пятью голевыми передачами.
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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