"Спартак" оригинально анонсировал переход Мозеса

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"Спартак" оригинально анонсировал переход Мозеса

"Спартак" в твиттере анонсировал трансфер хавбека Виктора Мозеса.

Московский клуб в соцсети опубликовал ролик с песней Луи Армстронга "Go down moses".

Напомним, "Спартак" арендует Мозеса до конца сезона с правом выкупа за 10 миллионов евро. Известно, что инициатором трансфера является новый глава селекционного отдела "Спартака" Нариман Акавов.

В прошлом сезоне 29-летний игрок находился в аренде в "Интере", где провел 20 игр и отметился пятью голевыми передачами.

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