"Спартак" оштрафован на крупную сумму за нарушение коронавирусных мер

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"Спартак" оштрафован на крупную сумму за нарушение коронавирусных мер

Сегодня, 12 октября, в суде прошло заседание по делу о превышении "Спартаком" допустимого количества зрителей на матче 10-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1).

Клуб оштрафован на 200 тысяч рублей. Кроме того, "Спартак" временно приостановил работу стадиона "Открытие Арена" из-за нарушений.

После 10 туров РПЛ "Спартак" занимает 2 место в турнирной таблице.

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