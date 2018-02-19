"Спартак" - основной претендент на Льяича

Теги спартак москваториноадем льяич

"Спартак" - основной претендент на ЛьяичаМосковский "Спартак" все еще может подписать полузащитника итальянского "Торино" Адема Льяича, информирует Gazzettadiparma.

По сведениям издания, на сегодняшний день "красно-белые" являются главными фаворитами в борьбе за 26-летнего хавбека "бордовых". Трансфер серба может стоить чемпиону России порядка 7-8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Льяич забил 3 мяча и сделал 8 результативных передач в 17 матчах за "Торино".

Напомним, "Спартак" близок к приобретению очередного новичка. | soccernews.ru

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