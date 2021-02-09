"Спартак" оспорил дисквалификацию Тедеско

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"Спартак" оспорил дисквалификацию Тедеско

Московский "Спартак" добивается сокращения дисквалификации своего главного тренера Доменико Тедеско.

Напомним, что немец получил бан на три матча за своё поведение во время декабрьского матча с "Сочи". Он позволил себе оскорбительный жест в адрес соперника.

"Красно-белые" подали апелляцию на решение КДК РФС. Ожидается, что её рассмотрят в ближайшую пятницу.

Если дисквалификацию Тедеско оставят в силе, то он пропустит матчи с "Рубином" (28 февраля), "Краснодаром" (7 марта) и "Динамо" (13 марта).

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