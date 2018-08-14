"Спартак" остался в меньшинстве в матче с ПАОКом

Московский "Спартак" остался в меньшинстве в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против греческого ПАОКа.

На 33-й минуте поединка бразилец был удален с поля за отмашку.

Напомним, матч "Спартак" начал в следующем составе. | soccernews.ru