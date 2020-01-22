"Спартак" оставит за собой право обратного выкупа Бакаева

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"Спартак" оставит за собой право обратного выкупа Бакаева

Появились новые данные о трансфере хавбека "Спартака" Солтмурада Бакаева в "Рубин".

Как стало известно журналисту Сергею Егорову, трансфер Бакаева обойдется "Рубину" в 20 миллионов рублей. "Спартак" оставит за собой право обратного выкупа игрока за 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Бакаев заключит с "Рубином" пятилетний контракт.

В этом сезоне Бакаев принял участие в трех матчах во всех турнирах.

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