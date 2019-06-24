"Спартак" отдаст в аренду Глушенкова

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"Спартак" отдаст в аренду Глушенкова

Полузащитник "Спартака" Максим Глушенков может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, тренерский штаб московского клуба не уверен, что хавбек сможет конкурировать с более опытными партнерами по команде.

19-летний Глушенков перешел в "Спартак" в зимнее трансферное окно из "Чертаново". В составе "красно-белых" он провел пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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