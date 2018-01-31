"Спартак" отказал "Ньюкаслу" в аренде Зе Луиша

Нападающий "Спартака" Зе Луиш не перейдет в "Ньюкасл" в зимнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, английский клуб хотел арендовать футболиста в правом последующего выкупа. Впрочем "красно-белые" были готовы рассмотреть только продажу игрока за крупную сумму.

В этом сезоне 27-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 14 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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