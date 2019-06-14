"Спартак" отказал "Порту" в продаже Зе Луиша
Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонид Трахтенберг заявил, что московский клуб отказал "Порту" в продаже кабовердийского нападающего Зе Луиша.
"Мы не можем сказать больше. "Спартак" получил предложение "Порту" о трансфере Зе Луиша и отказался. Что это значит? Мне не разрешено об этом говорить", - приводит слова Трахтенберга Maisfutebol.
Ранее сообщалось, что "Порту" готов заплатить за форварда восемь миллионов евро. При этом португальский клуб уже договорился с футболистом о четырехлетнем контракте на общую сумму в шесть миллионов евро.
В прошлом сезоне 28-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20