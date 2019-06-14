"Спартак" отказал "Порту" в продаже Зе Луиша

Теги спартак москвапортузе луиштрансферы

"Спартак" отказал "Порту" в продаже Зе Луиша

Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонид Трахтенберг заявил, что московский клуб отказал "Порту" в продаже кабовердийского нападающего Зе Луиша.

"Мы не можем сказать больше. "Спартак" получил предложение "Порту" о трансфере Зе Луиша и отказался. Что это значит? Мне не разрешено об этом говорить", - приводит слова Трахтенберга Maisfutebol.

Ранее сообщалось, что "Порту" готов заплатить за форварда восемь миллионов евро. При этом португальский клуб уже договорился с футболистом о четырехлетнем контракте на общую сумму в шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне 28-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Спартак" интересуется трансферной целью "Барселоны". | http://soccernews.ru
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