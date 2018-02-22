"Спартак" отказал "Рубину" в аренде Самедова

Известный российский телекомментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о неудачной попытке "Рубина" взять в аренду вингера "Спартака" Александра Самедова.

"Рубин" несколько дней назад попытался предпринять попытки арендовать у "Спартака" Александра Самедова. Курбан Бердыев очень высоко ценит Самедова, и были попытки как-то его заполучить. Но ответ "Спартака" - категоричный. Понятно, что союз "Спартака" и Самедова очень крепкий, нерушимый. Поэтому естественно, что у "Рубина" ничего не получилось" - сказал Арустамян.

В этом сезоне 33-летний Самедов сыграл за "Спартак" 17 матчей и забил 3 гола.

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