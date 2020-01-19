"Спартак" отказал "Сантосу" в аренде Аиртона

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"Спартак" отказал "Сантосу" в аренде Аиртона

"Спартак" не отпустил в аренду защитника Аиртона.

По сведениям Terra.com.br, в аренде 22-летнего бразильца был заинтересован "Сантос", однако "Спартак" отклонил их предложение.

Отмечается, что "Сантос" предлагал аренду, при которой взял бы на себя только половину зарплаты игрока.

Аиртон выступает за "Спартак" с декабря 2018 года. За это время он провел 37 матчей и отдал три ассиста.

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