"Спартак" отказал "Сантосу" в аренде Аиртона
"Спартак" не отпустил в аренду защитника Аиртона.
По сведениям Terra.com.br, в аренде 22-летнего бразильца был заинтересован "Сантос", однако "Спартак" отклонил их предложение.
Отмечается, что "Сантос" предлагал аренду, при которой взял бы на себя только половину зарплаты игрока.
Аиртон выступает за "Спартак" с декабря 2018 года. За это время он провел 37 матчей и отдал три ассиста.
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