"Спартак" отказал "Уфе" в аренде Урунова

"Уфа" хотела арендовать узбекистанского полузащитника московского "Спартака" Остона Урунова, но получила отказ, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, уфимский клуб надеялся взять игрока в аренду бесплатно, да еще с условием, что зарплату Урунову продолжит платить "Спартак". Руководство "красно-белых" отвергло данный вариант.

Урунов перешел в "Спартак" летом 2020 года из "Уфы" за один миллионов евро. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел девять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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