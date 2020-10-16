"Спартак" отказался от экс-игрока "Барселоны" ради подписания Мозеса

У московского "Спартака" были альтернативные варианты усиления правого фланга обороны на случай срыва перехода Виктора Мозеса.

В частности, по информации "Чемпионата", "красно-белым" предлагали услуги Алеиша Видаля из "Севильи".

Испанский клуб выразил готовность расторгнуть контракт с 31-летним футболистом и отпустить его бесплатно, но для "Спартака" приоритетом оставался Мозес, который в итоге перебрался в Москву.

Напомним, что Видаль с 2015 по 2018 год выступал за "Барселону". Сейчас его рыночная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

Не пропустите: Мозес может дебютировать за "Спартак" уже в эти выходные. | http://soccernews.ru