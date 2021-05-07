"Спартак" отказался от кандидатур двух именитых тренеров

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Леонарду Жардим и Рафаэль Бенитес покинули шорт-лист "Спартака".

Как сообщает "Чемпионат", московский клуб отказался от кандидатур этих тренеров из-за их требований по качественному усилению составу.

Кроме того, "Спартак" отпугнули финансовые запросы Жардима. Он хотел получать около 6 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что, вероятно, новым тренером "Спартака" станет Руй Витория.

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