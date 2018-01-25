"Спартак" отказался от подписания Еременко

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"Спартак" отказался от подписания ЕременкоМосковский "Спартак" отказался от подписания полузащитника швейцарского "Базеля" Сергея Еременко, информирует СЭ.

По сведениям издания, фамилии 19-летнего хавбека не оказалось в списке игроков, которые отправились в составе "красно-белых" на второй учебно-тренировочный сбор в Испанию. Просмотрев финна на первом сборе, чемпион России решил отказаться от его услуг.

Напомним, ПСВ и "Спортинг" интересуются защитником "Спартака". | soccernews.ru

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