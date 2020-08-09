"Спартак" отказался от трансфера бразильского защитника

Защитник "Атлетико Минейро" Гуга Гомес не перейдет в московский "Спартак", сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.

По данным источника, в руководстве российского клуба приняли решение, что футболист не сможет усилить команду в текущий момент. Проблемой являются невысокие скоростные данные бразильца.

21-летний Гомес является воспитанником "Атлетико Минейро". За бразильский клуб он провел 27 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи.

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