"Спартак" отказался от трансфера бразильского защитника

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"Спартак" отказался от трансфера бразильского защитника

Защитник "Атлетико Минейро" Гуга Гомес не перейдет в московский "Спартак", сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.

По данным источника, в руководстве российского клуба приняли решение, что футболист не сможет усилить команду в текущий момент. Проблемой являются невысокие скоростные данные бразильца.

21-летний Гомес является воспитанником "Атлетико Минейро". За бразильский клуб он провел 27 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи.

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