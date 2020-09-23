"Спартак" отказался от трансфера Далера Кузяева
Полузащитник сборной России Далер Кузяев не перейдет в московский "Спартак", сообщает журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.
По данным источника, "красно-белые" приняли решение выйти из переговоров с игроком. Кузяев имеет предложение от "Локомотива", но пока что ждет ответа от шотландского "Рейнджерс". Хавбек является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно.
27-летний Кузяев является воспитанником "Зенита". За клуб он выступал с 2017 года, провел 94 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.
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|Локомотив Москва
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|Спартак Москва
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