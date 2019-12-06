"Спартак" отказался от трансфера Меркулова

Московский "Спартак" пока не собирается усиливать позицию левого защитника.

Как сообщают российские СМИ, "красно-белые" не захотели покупать у "Урала" Михаила Меркулова.

В столичном клубе довольны игрой Лоренсо Мельгарехо, который как раз может сыграть на левом фланге обороны.

Не исключено, что "Спартак" предложит парагвайцу продлить контракт, который истекает летом 2020 года.

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