"Спартак" отказался от трансфера Перейро
Переход полузащитника ПСВ Гастона Перейро в московский "Спартак" сорвался, сообщают российские СМИ.
"Красно-белые" отказались от трансфера 24-летнего уругвайца из-за поведения агента футболиста, который намеренно затягивал переговоры.
Напомним, что "Спартак" был готов купить хавбека за 15 миллионов евро.
В минувшем сезоне Перейро провёл за ПСВ 36 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
Не пропустите: ПСВ отобрал у Перейро игровой номер. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|ПСВ
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|34
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|АЗ
|34
|58
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|Витесс
|34
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|6
|Утрехт
|34
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|Хераклес
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|Гронинген
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|АДО Ден Хааг
|34
|45
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|Виллем II
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|Зволле
|34
|39
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|Фортунна Ситтард
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