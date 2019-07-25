"Спартак" отказался от трансфера Перейро

Переход полузащитника ПСВ Гастона Перейро в московский "Спартак" сорвался, сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" отказались от трансфера 24-летнего уругвайца из-за поведения агента футболиста, который намеренно затягивал переговоры.

Напомним, что "Спартак" был готов купить хавбека за 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Перейро провёл за ПСВ 36 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

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