"Спартак" отказался покупать Гарая

"Спартак" не будет покупать аргентинского защитника "Валенсии" Эсекьеля Гарая, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, клубы не согласовали трансфер игрока. Испанцы требовали за него 20 миллионов евро, но российский клуб был готов заплатить только 18 миллионов.

После того, как "летучие мыши" отказались делать скидку, "красно-белые" отказались от дальнейших переговоров о покупке 30-летнего Гарая.

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