"Спартак" отказался продавать Промеса за 25 миллионов евро

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" проявляет интерес к голландскому нападающему "Спартака" Квинси Промесу, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, китайский клуб предлагал за футболиста 25 миллионов евро, но получит отказ. В контракте форварда прописаны отступные в размере 35 миллионов евро, но для китайцев они составляют 50 миллионов.

Кроме того, "Тяньцзинь Цюаньцзянь" не договорился с 26-летним Промесом по сумме личного контракта. Форвард запросил шесть миллионов евро в год, что не устроило китайцев.

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