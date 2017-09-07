"Спартак" отказался продавать своего форварда "Локомотиву"

Теги спартак москвалокомотив москваденис давыдовмассимо каррера

"Спартак" отказался продавать своего форварда "Локомотиву"Московский "Спартак" отказался продавать своего форварда Дениса Давыдова "Локомотиву", информирует чемпионат.com.

По сведениям источника, "железнодорожники" были заинтересованы в приобретении или взятии в аренду 22-летнего нападающего "красно-белых", однако главный тренер чемпиона России Массимо Каррера наотрез отказался расставаться со своим футболистом.

Напомним, тренер "Спартака" по физподготовке сравнил Карреру с Конте. | soccernews.ru

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