"Спартак" отказался продавать своего форварда "Локомотиву"

Московский "Спартак" отказался продавать своего форварда Дениса Давыдова "Локомотиву", информирует чемпионат.com.

По сведениям источника, "железнодорожники" были заинтересованы в приобретении или взятии в аренду 22-летнего нападающего "красно-белых", однако главный тренер чемпиона России Массимо Каррера наотрез отказался расставаться со своим футболистом.

Напомним, тренер "Спартака" по физподготовке сравнил Карреру с Конте. | soccernews.ru