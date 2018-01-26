"Спартак" откажется от трансфера Льяича

"Спартак" не собирается платить за нападающего "Торино" Адема Льяича 20 миллионов евро.

Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что именно такую сумму потребовал за 25-летнего футболиста итальянский клуб.

В этом сезоне в 17 матчах Льяич забил три гола и сделал восемь голевых передач.

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