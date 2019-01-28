"Спартак" отклонил предложение по Зе Луишу

Теги спартак москвагалатасарайзе луиштрансферы

"Спартак" отклонил предложение по Зе Луишу

Ранее сообщалось, что "Галатасарай" сделал предложение по форварду "Спартака" Зе Луишу.

Как сообщает Futbol Arena, московский клуб отклонил предложение и дал понять, что не отпустит игрока менее, чем за 10 миллионов евро.

Отмечается, что "Галатасарай" не собирается сдаваться и вновь начнет переговоры с "красно-белыми".

В нынешнем сезоне 28-летний Зе Луиш провел 24 матча, в которых забил 11 голов и отдал один ассист.

Действующее соглашение Зе Луиша со "Спартаком" истекает в 2021 году.

Читайте также: Один из лидеров "Спартака" может перейти в китайский клуб. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бразильская журналистка сделала важное заявление о травме Неймара

Бразильская журналистка сделала важное заявление о травме Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов