"Спартак" отклонил предложение по Зе Луишу

Ранее сообщалось, что "Галатасарай" сделал предложение по форварду "Спартака" Зе Луишу.

Как сообщает Futbol Arena, московский клуб отклонил предложение и дал понять, что не отпустит игрока менее, чем за 10 миллионов евро.

Отмечается, что "Галатасарай" не собирается сдаваться и вновь начнет переговоры с "красно-белыми".

В нынешнем сезоне 28-летний Зе Луиш провел 24 матча, в которых забил 11 голов и отдал один ассист.

Действующее соглашение Зе Луиша со "Спартаком" истекает в 2021 году.

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