"Спартак" отклонил предложение по Зе Луишу
Ранее сообщалось, что "Галатасарай" сделал предложение по форварду "Спартака" Зе Луишу.
Как сообщает Futbol Arena, московский клуб отклонил предложение и дал понять, что не отпустит игрока менее, чем за 10 миллионов евро.
Отмечается, что "Галатасарай" не собирается сдаваться и вновь начнет переговоры с "красно-белыми".
В нынешнем сезоне 28-летний Зе Луиш провел 24 матча, в которых забил 11 голов и отдал один ассист.
Действующее соглашение Зе Луиша со "Спартаком" истекает в 2021 году.
Читайте также: Один из лидеров "Спартака" может перейти в китайский клуб. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Ракицкого с "Зенитом"
-
"Спартак" отклонил предложение по Зе Луишу
-
Бразильская журналистка сделала важное заявление о травме Неймара
-
Смолов заявил, что перед ЧМ-2018 отказался переходить в клуб АПЛ
-
Абхазия, ДНР и ЛНР примут участие в Кубке непризнанных стран
-
Они сами виноваты: Смолов прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым
-
Ван Гал может возглавить клуб после более чем двухлетнего простоя
-
Один из ключевых игроков "Ювентуса" пропустит матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
"Ростов" купил хавбека "Брайтона"
-
"Андерлехт" интересуется форвардом "Рубина"
-
"Эспаньол" объявил о переходе лучшего бомбардира китайской Суперлиги
-
1
Гвардиола назвал лучшие европейские команды за последнее десятилетие
-
Очередной скандал из-за VAR: Тухель раскритиковал работу видеоарбитров
-
Хадсон-Одои сделал заявление о своём будущем в "Челси"
-
"Галатасарай" сделал предложение по игроку "Спартака"
-
Смолов оправдался за своё противоречивое заявление после незабитого пенальти в матче с Хорватией
-
Дом, милый дом. Тренеры, возглавлявшие клубы, в которых добивались успеха
-
3
Спалил контору: гендиректор "Ювентуса" раскрыл трансферные планы клуба
-
Данни готов вернуться в "Зенит"
-
3
Лукас Васкес назвал лучшего центрфорварда в мире
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10