"Спартак" отклонил щедрое предложение "Саутгемптона" по Промесу

Московский "Спартак" отклонил щедрое предложение английского "Саутгемптона" по своему вингеру Квинси Промесу.

Так, по сведениям Sky Sports, за 26-летнего голландца "святые" были готовы заплатить 28,5 миллионов евро. Однако данное предложение не устроило чемпиона России, который желает выручить с продажи своего ведущего игрока не менее 34-х миллионов евро.

В нынешнем сезоне Промес забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач в 25 матчах за "Спартак".

Напомним, Ханни прошел медосмотр в "Спартаке". | soccernews.ru