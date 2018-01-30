"Спартак" отклонил щедрое предложение "Саутгемптона" по Промесу

Теги саутгемптонспартак москваквинси промес

"Спартак" отклонил щедрое предложение "Саутгемптона" по ПромесуМосковский "Спартак" отклонил щедрое предложение английского "Саутгемптона" по своему вингеру Квинси Промесу.

Так, по сведениям Sky Sports, за 26-летнего голландца "святые" были готовы заплатить 28,5 миллионов евро. Однако данное предложение не устроило чемпиона России, который желает выручить с продажи своего ведущего игрока не менее 34-х миллионов евро.

В нынешнем сезоне Промес забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач в 25 матчах за "Спартак".

Напомним, Ханни прошел медосмотр в "Спартаке". | soccernews.ru

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