"Спартак" открыл счет в матче с ПАОКом
Болгарский полузащитник "Спартака" Ивелин Попов открыл счет в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против греческого ПАОКа.
Хавбек получил пас от Романа Зобнина и точно пробил с линии штрафной.
Не пропустите: Легендарный теннисист высказался о составе "Спартака" в матче с ПАОКом. | http://soccernews.ru
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