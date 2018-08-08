"Спартак" открыл счет в матче с ПАОКом

Теги спартак москвапаокивелин попов

"Спартак" открыл счет в матче с ПАОКом

Болгарский полузащитник "Спартака" Ивелин Попов открыл счет в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против греческого ПАОКа.

Хавбек получил пас от Романа Зобнина и точно пробил с линии штрафной.

Не пропустите: Легендарный теннисист высказался о составе "Спартака" в матче с ПАОКом. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов