"Спартак" отложил трансфер Гильерме



Переход вратаря "Локомотива" и сборной России Гильерме не перейдет в "Спартак" в летнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, "красно-белые" приняли решение дождаться зимы, когда у голкипера истечет срок контракта, и подписать его в качестве свободного агента. Пока что "Спартак" сделает ставку на Александра Селихова, который вернется в строй через две недели.

Ранее сообщалось, что московский клуб предложил 33-летнему голкиперу зарплату в размере девяти миллионов евро за три года. Еще три миллиона Гильерме может получить в качестве подписного бонуса. Также три миллиона евро "красно-белые" предложили агенту российского бразильца.

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