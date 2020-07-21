"Спартак" отправил открытое письмо главе департамента судейства Виктору Кашшаи

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"Спартак" отправил открытое письмо главе департамента судейства Виктору Кашшаи

Совет директоров "Спартака" написал открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.

"Полгода назад вы заняли должность главы департамента судейства Российского футбольного союза. На тот момент у клубов Премьер-Лиги скопилось огромное количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии ВАР. Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, однако в весенней части сезона "Спартак" регулярно становится объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам.

В восьми матчах после возобновления сезона главные арбитры восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу "Спартака". В результате этого было отменено 4 гола и один пенальти в пользу "Спартака", а также засчитан гол в наши ворота и назначен пенальти. Еще один гол был отменен в матче против "Тамбова", где ВАР в принципе отсутствовал.

В ряде случаев судьи игнорировали саму возможность обратиться к повторам. В матчах с "Локомотивом" (1:1) и "Сочи" (0:1) это напрямую повлияло на результат. В то же время наставник команды Доменико Тедеско получил длительную дисквалификацию за несогласие с решениями арбитра. Ситуация получила продолжение в кубковом матче с "Зенитом", по итогам которой "Спартак" попросил судейский комитет РФС дать оценку четырем эпизодам.

Регламент использования ВАР - это "серая зона", и его применение главными арбитрами матча неочевидно. Просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему судьи на ВАР не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного арбитра матча.

В последних турах РПЛ и матче полуфинала Кубка у букмекеров появилась ставка на отмену гола "Спартака" по ВАР с высокими коэффициентами 3,50 и 3,70. Ни к одной другой команде Премьер-Лиги подобная линия не открывалась. В связи с этим возникает вопрос: кто в этом заинтересован? Почему такая линия регулярно появляется только на матчах "Спартака"?

К сожалению, детального анализа спорных моментов в игре с "Зенитом" и предыдущих играх представлено не было. От одного из авторитетнейших арбитров ФИФА хотелось бы услышать всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей.

Просим Вас ответить нам на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику качества судейства в российском футболе, и в частности матчей нашего клуба, которая становится центральной темой в спортивных и общественно-политических СМИ.

Совет директоров Футбольного клуба "Спартак" Москва", - говорится в письме клуба.

Напомним, что за тур до конца "Спартак" занимает в чемпионате девятое место.

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