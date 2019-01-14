"Спартак" отправил Реброва из ОАЭ в Москву
"Спартак" отправил вратаря Артёма Реброва в Москву для прохождения медицинского обследования, сообщает официальный твиттер клуба.
34-летний футболист покинул расположение "красно-белых" в Объединённых Арабских Эмиратах, чтобы в российской столице исследовать состояние травмированного плечевого сустава.
В текущем сезоне Ребров сыграл за "Спартак" 6 матчей, в которых пропустил 6 голов.
Напомним, что "народная команда" с 10 января готовится в ОАЭ к весенней части сезона.
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|Рубин
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|Ахмат
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|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
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|12
|Динамо Москва
|17
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|16
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|14
|Уфа
|17
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|Енисей Красноярск
|17
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