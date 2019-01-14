"Спартак" отправил Реброва из ОАЭ в Москву

"Спартак" отправил вратаря Артёма Реброва в Москву для прохождения медицинского обследования, сообщает официальный твиттер клуба.

34-летний футболист покинул расположение "красно-белых" в Объединённых Арабских Эмиратах, чтобы в российской столице исследовать состояние травмированного плечевого сустава.

В текущем сезоне Ребров сыграл за "Спартак" 6 матчей, в которых пропустил 6 голов.

Напомним, что "народная команда" с 10 января готовится в ОАЭ к весенней части сезона.

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