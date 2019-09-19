"Спартак" отправился на матч с "Уфой"

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"Спартак" отправился на матч с "Уфой"

Игроки и тренеры московского "Спартака" вылетели в Уфу на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с местным клубом, сообщает официальный сайт "красно-белых".

Матч "Уфа" - "Спартак" состоится 20 сентября на стадионе "Нефтяник". Начало встречи в 17:30 мск.

После девяти туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. "Уфа" находится на 11-й позиции, имея в активе 11 очков.

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