Сегодня московский "Спартак" отправился на сбор в Австрию, информирует официальный сайт "красно-белых".

Сообщается, что подготовку к новому сезону начнут 25 футболистов: голкиперы - Артем Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко; защитники - Андрей Ещенко, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Денис Кутин, Артем Мамин и Шамсиддин Шанбиев; полузащитники - Артем Самсонов, Фернандо, Игорь Леонтьев, Артем Тимофеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Лоренсо Мельгарехо и Квинси Промес; нападающие - Денис Давыдов, Сильванус Нимели, Идриса Сиди Самбу, Зе Луиш и Луис Адриано.

Напомним, "Спартак" претендует на защитника "Црвены Звезды". | soccernews.ru