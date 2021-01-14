"Спартак" отправился на тренировочный сбор в ОАЭ

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"Спартак" отправился на тренировочный сбор в ОАЭ

Пресс-служба московского "Спартака" объявила о вылете команды в Дубай на первый зимний сбор.

"Красно-белые" отправились в Объединённые Арабские Эмираты сегодня утром из аэропорта Шереметьево.

Тренировочный сбор продлится с 14 по 24 января.

Какие футболисты "Спартака" полетели в ОАЭ, можно узнать по ссылке.

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