"Спартак" отправился на тренировочный сбор в ОАЭ
Пресс-служба московского "Спартака" объявила о вылете команды в Дубай на первый зимний сбор.
"Красно-белые" отправились в Объединённые Арабские Эмираты сегодня утром из аэропорта Шереметьево.
Улетели в Дубаи вместе с @Ural_Air_Lines ✈️#UralAirlines #КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/Vaur8QjQw9— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 14, 2021
Тренировочный сбор продлится с 14 по 24 января.
Какие футболисты "Спартака" полетели в ОАЭ, можно узнать по ссылке.
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