"Спартак" отправился на тренировочный сбор в Сочи

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"Спартак" отправился на тренировочный сбор в Сочи"Спартак" отправился на тренировочный сбор в Сочи, который пройдет с 10 по 13 февраля.

В распоряжении главного тренера "Спартака" Массимо Карреры 24 игрока: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Александр Самедов, Педро Роша, Фернандо, Софьян Ханни, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано.

Георгий Тигиев, Джано Ананидзе и Артём Тимофеев занимаются в Испании по индивидуальной программе. 

Читайте: Агент: "Вериссимо в "Спартак" не перейдет" | http://soccernews.ru

комментарии
Артём

Ерёменко в Спартак-2 что ли перевели?

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Пьянь

Да, он во второй команде. В первую у него сейчас нет шансов пробиться.

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