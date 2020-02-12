"Спартак" отправился на третий сбор без Глушенкова и Баду

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"Спартак" отправился на третий сбор без Глушенкова и Баду

Сегодня "Спартак" отправился в Сочи на третий сбор клуба в рамках подготовки ко второй части сезона. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В составе красно-белых произошли некоторые изменение по сравнению со сбором в Катаре. Полузащитник Максим Глушенков и защитник Малкольм Баду будут заниматься в Турции со второй командой московского клуба. Хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.

Третий сбор продлится до 17 февраля. 16-го "Спартак" сыграет с ереванским "Араратом".

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