"Спартак" отправился на второй зимний сбор, который столичный клуб проведете в испанской Марбелье до 7 февраля.

Как сообщает источник, вместо травмированного Георгия Джикии с основой полетел Константин Щербаков, играющий за "Спартак-2" в ФНЛ.

Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом:

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Константин Щербаков;

Полузащитники: Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Фернанду, Артем Тимофеев.

Нападающие: Педро Роша, Квинси Промес, Зе Луиш и Луиз Адриану, Лоренсо Мельгарехо.

Читайте: Маркович не против перейти в "Спартак" | soccernews.ru