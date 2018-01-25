​​​​​​​"Спартак" отправился на второй зимний сбор

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​​​​​​​"Спартак" отправился на второй зимний сбор"Спартак" отправился на второй зимний сбор, который столичный клуб проведете в испанской Марбелье до 7 февраля.

Как сообщает источник, вместо травмированного Георгия Джикии с основой полетел Константин Щербаков, играющий за "Спартак-2" в ФНЛ.

Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом:

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Константин Щербаков;

Полузащитники: Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Фернанду, Артем Тимофеев.

Нападающие: Педро Роша, Квинси Промес, Зе Луиш и Луиз Адриану, Лоренсо Мельгарехо.

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