"Спартак" отправился на второй зимний сбор
"Спартак" отправился на второй зимний сбор, который столичный клуб проведете в испанской Марбелье до 7 февраля.
Как сообщает источник, вместо травмированного Георгия Джикии с основой полетел Константин Щербаков, играющий за "Спартак-2" в ФНЛ.
Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом:
Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;
Защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Константин Щербаков;
Полузащитники: Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Фернанду, Артем Тимофеев.
Нападающие: Педро Роша, Квинси Промес, Зе Луиш и Луиз Адриану, Лоренсо Мельгарехо.
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