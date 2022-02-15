"Спартак" отправился на заключительный зимний сбор

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"Спартак" отправился на заключительный зимний сбор

Фото сайт "Спартака"

Пресс-служба московского "Спартака" сообщила, что сегодня команда отправилась на сбор в Турцию.

"Красно-белые" проведут заключительный этап подготовки к возобновлению сезона в Анталье в период до 19 февраля.

В ходе сбора будут сыграны два товарищеских матча - против "Нефтехимика" (18 февраля) и "Шахтёра" из Караганды (19 февраля). По решению тренерского штаба обе встречи пройдут в закрытом режиме.

Напомним, что "Спартак" идёт на девятом месте в таблице РПЛ. Также команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

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